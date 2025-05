Fachada neo-gótica do Santuário Senhor dos Passos vai ser reinaugurada em novembro

A fachada da famosa Igreja Senhor dos Passos, no centro antigo de Feira de Santana, vai ser totalmente restaurada pelo Governo do Estado que ontem, em ato solene no interior do templo, através do governador Jerônimo Rodrigues, assinou uma ordem de serviço de 1,5 milhão de reais para a obra. No início do ano passado, depois de cair o pináculo da torre e parte do telhado, acendeu-se a luz vermelha para o histórico templo católico. Após vistoria realizada pela Companhia de Desenvolvimento Urbano da Bahia (Conder), pela Prefeitura de Feira de Santana, pela Arquidiocese local e pela Paróquia Senhor dos Passos, identificou-se riscos à estrutura.

A igreja, transformada em Santuário pelo arcebispo Dom Zanoni em maio do ano passado, foi originalmente construída onde hoje está o Paço Maria Quitéria (Prefeitura) e no início do século 20 transferida para para o local atual. A fachada, em estilo neo-gótica, aspecto que a que a faz diferente e chamativa, já foi reformada outras vezes. A obra atual vai durar seus meses, segundo anunciou o Governador.