Jogadores do Fluminense de Feira e titulares da Seleção Brasileira

Como e quando foi isso? O Feira Hoje resgata essa página gloriosa do nosso futebol. Quando se fala de história e bola, a camisa verde, vermelha e branca tem muito a contar — e, com certeza, ainda pode voltar a brilhar

Você sabia que o Fluminense de Feira já teve jogadores titulares com a camisa da Seleção Brasileira? Pois é. Embora praticamente esquecida, essa façanha está registrada nos livros — e nos corações atentos da velha guarda do futebol baiano.

Para entender esse episódio, é preciso voltar aos anos 1950, quando o futebol brasileiro ainda respirava o romantismo dos campinhos de barro, das seleções estaduais e das excursões como forma de medir força internacional.

Era o tempo da Taça Bernardo O’Higgins, torneio amistoso disputado entre Brasil e Chile em homenagem ao herói da independência chilena. A competição, realizada de forma intermitente entre 1955 e 1966, representava muito mais que um duelo esportivo. Era um gesto diplomático em tempos em que o futebol também falava a língua da política — o que, convenhamos, nunca deixou de acontecer.

Foi justamente em 1957 que a Confederação Brasileira de Desportos, a antiga CBD, tomou uma decisão ousada. Em vez de escalar os medalhões do eixo Rio-São Paulo, confiou à Seleção Baiana a missão de representar o Brasil em Santiago. Era a Bahia que vestiria o amarelo canarinho. Era o Nordeste, até então distante dos centros de poder futebolístico, que carregaria o nome do Brasil.

Baianos, com o técnico Pedrinho Rodrigues, à esquerda, de boné, entrando em campo para enfrentar os chilenos pela Taça O’Higgins. Fonte: Blog de Lenivaldo Aragão

A Seleção Baiana, que já havia vencido o Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais, foi convocada para o desafio. O treinador era Pedrinho Rodrigues, do Vitória. E foi ele quem chamou, entre outros, dois jogadores do Fluminense de Feira de Santana. Sim, o Touro do Sertão, com apenas quatro anos de vida profissional e vindo de um vice-campeonato estadual em 1956, cedeu titulares para a Seleção Brasileira.

Periperi foi o goleiro titular. Raimundinho jogou no ataque. Ambos vestiram a camisa do Brasil contra o Chile, em pleno Estádio Nacional, diante de uma multidão.

No primeiro jogo, dia 15 de setembro, o Brasil perdeu por 1 a 0. No segundo, três dias depois, venceu por 1 a 0 no tempo regulamentar. Mas, como havia empate no saldo de gols, houve prorrogação de 30 minutos. No finalzinho do tempo extra, o Chile marcou o gol da vitória em uma jogada polêmica, com toque de mão não assinalado pelo árbitro Danor Morales. A taça ficou com os donos da casa.

Mas, mais do que o resultado, ficou o registro histórico. Naquele dia, jogadores do Fluminense de Feira vestiram a camisa da Seleção. Um feito raro, simbólico e eternamente valioso para o futebol baiano e para Feira de Santana. Mais do que estatística, trata-se de memória, identidade e pertencimento.

A formação inicial da equipe brasileira foi:

Goleiro: Periperi (Fluminense de Feira)

Zagueiros: Pequeno (Ypiranga), Henrique (Bahia), Walder (Galícia), Nelinho (Botafogo-BA)

Meio-campistas: Pinguela (Vitória), Otoney (Bahia)

Atacantes: Teotônio (Vitória), Hámilton (Ypiranga), Mattos (Vitória) e Raimundinho (Fluminense de Feira)

Lista completa dos 19 jogadores convocados:

Vitória: Albertino, Boquinha, Pinguela, Ceninho, Lia, Matos e Teotônio

Bahia: Henrique, Vicente, Arenari, Zé Alves, Otoney e Wassil

Fluminense de Feira: Periperi e Raimundinho

Ypiranga: Pequeno e Hámilton

Galícia: Walder

Botafogo-BA: Nelinho

Veja mais

Relatos da época registram que Periperi sofreu uma entrada violenta de um adversário e teve de deixar o jogo seriamente machucado. O gol da vitória chilena nasceu de uma jogada irregular: o ponta-direita Musso tocou com a mão antes do cruzamento de Meléndez e da cabeçada de Fernández. O relato é do Blog de Lenivaldo Aragão, que também publica histórica foto da entrada da Seleção em campo, em Santiago.

https://www.blogdelenivaldoaragao.com.br/2021/03/selecao-cacareco-02.html

O blog Arena Rubro-Negra mostra recortes de jornal e fotos de época, de jogadores da Seleção.

https://arenarubronegra.com/1957-quando-os-atletas-do-vitoria-representaram-a-selecao-brasileira/

A RSSSF – Fundação Rec Sport Soccer Statistics incluiu na estatística os jogos da Seleção Brasileira representada pela Seleção Baiana.

https://rsssfbrasil.com/sel/brazil195758.htm

*Everaldo Goes é graduado em Licenciatura em História, jornalista e editor do Feira Hoje

