Marcionílio e Neném do Acordeon cantam o forró “Primeiro Andar”

O cantor e compositor baiano Marcionilio Prado lança, em parceria com o forrozeiro Neném do Acordeon, a canção “Primeiro Andar”, composição que chega em clima de festa junina e resgata as raízes do forró romântico e dançante. A música marca o retorno de Marcionílio ao circuito junino. Ouça aqui.

Composta em 1984, “Primeiro Andar” nasceu de uma cena cotidiana vivida por Marcionilio em Itabuna, cidade natal do artista.

Com Tonico Freitas na percussão, a nova versão tem arranjo voltado totalmente para o forró, une a vivência de Marcionílio nas bandas de baile e a maestria de Neném do Acordeon, parceiro de longa data nos palcos. “Neném é um mestre da sanfona, do forró. A música estava montada, eu enviei para ele a base, e ele me sugeriu algumas mudanças que eu acatei, claro”, conta Marcionilio.

“É sempre uma honra tocar com Marcionilio. Nessa canção, a gente mexeu na harmonia e, depois de pronto, ficou massa. Tenho certeza que as pessoas vão gostar. Essa música vai ser sucesso, eu sou pé quente! Marcionilio Prado e Neném do Acordeon gravando forró juntos pela primeira vez”, comemora Neném.

No repertório do artista precursor do movimento Axé Music, o forró sempre esteve presente. Com influência de Luiz Gonzaga, Dominguinhos e Oswaldinho, Marcionilio reafirma seu vínculo com o gênero que embala as festas juninas da Bahia e de todo Nordeste. “Gravo ‘Primeiro Andar’ com a intenção de dançar, de que as pessoas dancem forró agarradinhos. Essa é a ideia”, destaca.

Foto: Marcus Maia/ Agência Mangalô