Universidade Estadual de Feira de Santana EFS acolhe 35 estudantes estrangeiros

A Assessoria Especial de Relações Institucionais (Aeri) da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) realizou esta semana uma recepção de boas-vindas para os alunos internacionais de 2025. São 35 estudantes de países como Quênia, Moçambique, Colômbia, Timor Leste, Angola, Benim e França. O evento ocorreu no auditório 3, módulo 4. Na oportunidade, Maitê e Fabiana, de 8 anos e 10 anos, respectivamente, venezuelanas e filhas de estudantes internacionais da Uefs, saudaram os presentes. O encontro ainda contou com apresentações das culturas brasileira, jamaicana e congolesa. Os novos discentes receberam um kit de boas-vindas, incluindo material com informações sobre a universidade.

Os alunos internacionais vão cursar a graduação e a pós-graduação na Uefs. Na área de graduação, os cursos procurados foram Administração, Direito, Enfermagem, Letras e Odontologia. Já os programas de pós-graduação buscados foram os de Modelagem em Ciências da Terra e do Ambiente, Estudos Literários e Ciências Farmacêuticas. Outros estudantes vão fazer o curso de Português para obtenção da proficiência através do exame brasileiro do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Parte dos aprovados na proficiência vai seguir na Uefs e os demais vão para demais universidades brasileiras.

Para a assessora Especial de Relações Institucionais da Uefs, Soanne Oliveira, a instituição tem um trabalho consolidado de internacionalização que atrai pessoas de diversos países. Outro destaque é a articulação feita com grupos de universidades. “Nós já temos 18 anos com esse programa de mobilidade estudantil. Desde 2019, nós nos filiamos ao Grupo de Cooperação Internacional de Universidades Brasileiras (GCUB) e eles fazem uma seleção no mundo, o que permite que os estudantes recebam apoio para cursar a graduação e a pós-graduação em instituições como a Uefs”, afirmou.

A Uefs entende a internacionalização universitária como um processo que leva à integração das dimensões internacionais, interculturais e globais, o que contribui para a construção de uma sociedade mais plural e diversa com respeito às diferenças. A reitora Amali Mussi destacou não apenas o trabalho de mobilidade, mas como ele é desenvolvido na Uefs. “Políticas de internacionalização existem em vários lugares, mas o que nos diferencia é a qualidade e o cuidado no acompanhamento feito pela assessoria. É um comprometimento da equipe que faz toda a diferença. Eles cobram até quando os estudantes não dão notícias aos familiares”.

A política de acolhimento, o ensino de excelência e as possibilidades ofertadas pela Universidade Estadual de Feira de Santana estão entre os motivos que fazem o angolano Luís Edivaldo Miguel Garcia, estudante da graduação de Odontologia, pensar até mesmo em ficar mais tempo no Brasil. “Não é fácil sair do seu país para se adaptar em um novo país, mas tenho aprendido muito. Ainda estou no primeiro semestre e no princípio meu pensamento era terminar e ir embora por causa da saudade da família, mas com o passar do tempo acho que vou ficar mais no Brasil”, disse.