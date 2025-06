Museu Casa do Sertão celebra 50 anos dos Bambas do Nordeste com exposição especial

No dia 5 de junho às 15h, o Museu Casa do Sertão, da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) abriu ao público a exposição “Os Bambas do Nordeste – 50 anos de história”, uma homenagem ao icônico grupo forrozeiro que ajudou a moldar o som dos festejos juninos no Brasil. A mostra oferece uma imersão no universo do forró, reunindo imagens, instrumentos, objetos e documentos que revelam os bastidores e os palcos dessa trajetória.

Reconhecidos pelo IPHAN como inovadores ao incorporar o trombone no forró, os Bambas do Nordeste marcaram gerações com sua alegria contagiante e musicalidade criativa. O grupo tem em sua origem o saudoso Jacinto Limeira (in memoriam), cantor e trombonista paraibano, e é liderado atualmente por Baio do Acordeon, que guarda até hoje a sanfona branca presenteada por Luiz Gonzaga.

A exposição destaca momentos-chave dos 11 discos gravados pelo grupo, coletâneas e histórias pessoais dos integrantes, que por meio do talento e da amizade consolidaram um estilo sonoro único. Um dos marcos históricos foi o convite de Abdias Filho, diretor artístico da CBS, para a formação do grupo, ainda na década de 1970, com forte presença em festas populares, especialmente no São João.

Baio do Acordeon, reconhecido por Gonzagão como mestre da sanfona, teve seu talento revelado em Feira de Santana, no antigo Campo do Gado, em 1974. Desde então, sua trajetória se entrelaça com a história do grupo e com o próprio imaginário musical nordestino, fundindo tradição e inovação em uma sonoridade inconfundível.