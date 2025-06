17 artistas visuais e suas interpretações sobre os santos juninos: Antônio, João e Pedro

A Exposição “Três Homens de Fé: Antônio, João e Pedro” terá vernissage de abertura no dia 10 de junho, às 19h, com evento para convidados e estará aberta à visitação de 11 a 30 de junho de 2025, de segunda a sábado, das 13h às 19h, marcando também a inauguração do Espaço UNO, localizado na Rua da Ordem Terceira, nº 01 (antiga Rua Inácio Aciolly), no coração do Pelourinho, em Salvador. A mostra reúne obras de 17 artistas com interpretações visuais sobre as figuras de Santo Antônio, São João e São Pedro a partir de suas trajetórias, legados e características assimiladas pelo imaginário popular nas festas juninas. Cada obra reflete uma leitura particular, seja simbólica, estética ou devocional, explorando linguagens como fotografia, pintura, mosaico, colagem e arte digital.

Sob curadoria do M.E. Ateliê da Fotografia e da SOLE Produções, a exposição conta com apoio da ACHE (Associação dos Empreendedores do Centro Histórico) e da Prefeitura da Cidade do Salvador.

ARTISTAS PARTICIPANTES

Ale Fernandes— @alefotofernandes

Obra:Trindade Junina

Técnica: Fotografia

Dimensão: 50×50

Valor: R$ 890,00

Descrição: Cada elemento evoca a devoção aos Santos Juninos, em especial os três pilares da fé nordestina.

MiniBio: Fotógrafo com foco no retrato e cultura popular nordestina. Alysson Costa— @alyssoncosta.art

Obra:Trio Santo

Técnica: Pintura digital à mão livre

Valor: R$ 1.100,00

Descrição: Imagem singela dos santos com traços que celebram a união entre fé, cor e povo.

MiniBio: Ilustrador do bairro de Periperi, dialoga com cultura negra e popular. Bernardo Tochilovsky— @bernardoribeirotochilovsky

Obra:O Festejo

Técnica: Fotografia

Valor: R$ 350,00

Descrição: Registra o brilho dos festejos de São João e sua vibração contagiante.

MiniBio: Artista visual, fotógrafo documental com ênfase em manifestações populares. Bianca Branco— @biancabrancoarts

Obra:Trindade Popular

Técnica: Acrílica sobre papel

Dimensão: 30×40

Valor: R$ 800,00

Descrição: Representação dos santos sob o olhar infantil das festas populares.

MiniBio: Artista plástica com foco na ludicidade e cultura nordestina. Daniel Luz— @luzdanielluz

Obra:Santos da Alegria

Técnica: Pintura digital

Dimensão: 30×30

Valor: R$ 300,00

Descrição: Um retrato simbólico da alegria junina expressa pelos santos.

MiniBio: Designer gráfico e ilustrador com linguagem vibrante e colorida. Jacy Gordinho— @jacygordinho

Obra:Os Três

Técnica: Colagem digital

Dimensão: 20×30

Valor: R$ 300,00

Descrição: A tradição ressignificada por recortes simbólicos e culturais.

MiniBio: Multiartista com linguagem voltada para a cultura LGBTQIA+ e popular. Jana Dourado— @janadourado.art

Obra:Três Forças

Técnica: Acrílica sobre tela

Dimensão: 40×60

Valor: R$ 2.000,00

Descrição: Representação da força espiritual dos três santos em pinceladas simbólicas.

MiniBio: Artista visual com foco no feminino e no sagrado ancestral. Jô Nascimento— @jonascimento2807

Obra:Fé e Festa

Técnica: Pintura sobre tela

Dimensão: 60×60

Valor: R$ 1.200,00

Descrição: Une a expressão de fé com os elementos da festa tradicional.

MiniBio: Pintora autodidata com obras voltadas à religiosidade e cultura afro-brasileira. Leo Furtado— @leofurtado62

Obra:Antônio, João e Pedro

Técnica: Acrílica sobre tela

Dimensão: 30×40

Valor: R$ 500,00

Descrição: Leitura contemporânea dos santos com foco em identidade e fé.

MiniBio: Pintor com trajetória marcada por exposições sobre cultura baiana. Lu Peixoto— @fe_afeto

Obra:Afetos Juninos

Técnica: Colagem

Dimensão: 30×30

Valor: R$ 450,00

Descrição: Representa a memória afetiva das festas e dos santos.

MiniBio: Artista visual voltada à poética do cotidiano e espiritualidade. Lucas Rodrigues— @lucas_rodriguesa

Obra:Santos e Balões

Técnica: Pintura digital

Valor: R$ 600,00

Descrição: Conecta a leveza da festa com a solenidade dos santos.

MiniBio: Ilustrador e animador com foco em arte digital nordestina

MiniBio: Ilustrador e animador com foco em arte digital nordestina. L. Folgueira— @l.folgueira

Obra:Santos do Meu Coração

Técnica: Tinta acrílica sobre tela

Dimensão: 40×40

Valor: R$ 700,00

Descrição: Inspiração devocional pessoal traduzida em cores vibrantes.

MiniBio: Artista autodidata com ênfase em arte sacra popular. Luzimar Azevedo— @luzimar_azevedo

Obra:Três Caminhos

Técnica: Fotografia

Dimensão: 50×70

Valor: R$ 950,00

Descrição: Caminhos de fé simbolizados pela presença dos três santos.

MiniBio: Fotógrafa com foco em cultura popular e religiosidade. Mario Edson— @marioedsonfoto

Obra:Três Homens, Três Luzes

Técnica: Fotografia

Dimensão: 40×60

Valor: R$ 800,00

Descrição: A luz como metáfora da presença espiritual dos santos.

MiniBio: Fotógrafo documental e curador do M.E. Ateliê da Fotografia. Rodrigo Nery— @rodrigonery.art

Obra:Juninos Eternos

Técnica: Pintura em tela

Dimensão: 60×40

Valor: R$ 1.000,00

Descrição: Estética popular e traços urbanos para homenagear os santos.

MiniBio: Artista plástico com pesquisa na cultura nordestina. Rei do Mosaico— @reidomosaico

Obra:Santidades em Cacos

Técnica: Mosaico

Dimensão: 30×30

Valor: R$ 1.300,00

Descrição: Fragmentos cerâmicos compõem o sagrado com textura e cor.

MiniBio: Artista referência em mosaico popular e arte urbana. Yara Guedes— @yaraguedes.art.mosaico

Obra:Fé em Pedaços

Técnica: Mosaico

Dimensão: 40×40

Valor: R$ 1.500,00

Descrição: Representação das festas juninas como um mosaico da fé.

MiniBio: Mosaísta baiana com forte influência religiosa e afetiva.