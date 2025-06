Um gesto que deve ser imitado

Seguidores próximos de Jerônimo, secretários de Estado, deputados, prefeitos,deveriam imitar esse gesto, de profundo significado universal,que o governador começou a institucionalizar. Agrônomo,com experiência no campo, Jero sabe como isso mexe com o baiano, com o nordestino, seja ele do interior ou do litoral. Nem é necessário argumentar lembrando detalhes desse momento de crise climática que vivemos. Tampouco os perigos de desertificação no semi-árido, a desarborização nas cidades, tudo decorrente da ausência de uma consciência ambiental coletiva.

Na Feira de Santana, o prefeito Zé Ronaldo ja sinalizou com medidas que vão ao encontro desse modo de encarar o meio-ambiente com a revitalização e criação de áreas vegetais. Há cerca de um mês o prefeito autorizou a licitação do Tanque da Matinha, com foco no reflorestamento da mata ciliar do reservatório d’água tradicional do distrito e a urbanização e proteção de lagoas urbanas do Município.