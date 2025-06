Vereador sugere construção de “piscinões” em três riachos de Feira: do Fato, da Espuma e do Homero

O Riacho do Fato nasce no final da avenida Senhor dos Passos, corta a Chácara São Cosme e segue passando ao fundo da igreja Católica do Feira X; o Riacho da Espuma, vai da rua Senador Quintino até o bairro Feira X; o Riacho do Homero é afluente do Riacho das Panelas, nasce no bairro Homero Figueiredo e vai até a Gabriela. Esses três riachos urbanos foram tema ontem de pronunciamento do vereador Pedro Américo, abordando diversos aspectos ambientais e sugerindo, principalmente, a construção de reservatórios de detenção nesses cursos d’água.

Os reservatórios de detenção, popularmente conhecidos como “piscinões”, são estruturas hidráulicas que têm como função retirar e acumular temporariamente um volume de água do sistema de drenagem, contribuindo para a redução dos impactos da urbanização sobre os processos hidrológicos de bacias urbanas, principalmente quando o sistema de drenagem já está prestes a saturar perante um evento chuvoso de maior magnitude

Segundo o parlamentar, é preciso implantar um reservatório , além de limpar o terreno nos arredores, com remoção de solo contaminado por resíduos orgânicos, principalmente esgotos sanitários nas áreas alagáveis do traçado do córrego e requalificação do canal, com alargamento onde se fizer necessário. Também, a seção natural de escoamento, a utilização de revestimento vegetal adequado, para evitar processos erosivos da margem, e rotinas frequentes de manutenção e de limpeza.

Na Lagoa da Gabriela, onde deságua o Riacho do Homero, é necessário limpeza e escavação do terreno, com remoção de solo superficial – em parte, sendo caracterizado como contaminado por resíduos orgânicos, principalmente com esgotos sanitários, acrescenta o vereador em indicação enviada ao prefeito Zé Ronaldo.