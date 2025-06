Roubo da sanfona de Baio teatralizado pela Quadrilha do Luiz no ‘Arraiá do Comércio’

Em 2023 a sanfona branca que Luiz Gonzaga deu ao sanfoneiro feirense Baio do Acordeon foi roubada do camarim do Arraiá do Comércio onde o sanfoneiro se apresentava com “Os Bambas do Nordeste”. O roubo mobilizou Feira de Santana, artistas e autoridades e depois de pouco tempo ela foi recuperada e entregue de volta ao seu dono. O episódio marcou a festa junina que acontece todos os anos no centro da cidade, na praça Bernardino Bahia.

Pois este ano, a Quadrilha do Luiz (do Colégio Luiz Viana Filho) apresentou um espetáculo de quadrilha teatralizado onde o tema foi justamente o roubo da sanfona, contextualizado com o casamento matuto da quadrilha. O texto narrado durante o espetáculo é de autoria do ator Gil Tanajura e a quadrilha é presidida por Mari Falcão. O espetáculo merece ser visto mesmo fora da época junina.