Nivaldo Cruz e a força da palavra nordestina

Tem gente que já nasce com o coração em forma de tamborete de feira. Gente que fala cantando, escreve sorrindo, e vive espalhando beleza por onde passa. Nivaldo Cruz Credo é desses. Um matuto bom de prosa, que acordou um dia no sertão e nunca mais parou de mostrar o valor que a cultura tem.

Não se diz poeta, nem se intitula cordelista — embora seus versos tenham cheiro de chão molhado e som de sanfona bem tocada. Se chama “brincador de palavra”, desses que costura frase com o mesmo cuidado de quem borda colcha de retalho pra guardar memória de família.

Desde 2010, fez de si mesmo um mensageiro da cultura popular nordestina. Não por vaidade, mas por missão. E que missão bonita: divulgar os mestres do barro, da madeira, da tinta, do couro, da voz e da fé. Mostrar que o povo é artista mesmo quando nem sabe que é.

Na rede, ele posta como quem benze: cada verso vem ladeado de uma xilogravura, que é pra lembrar que a arte nasce do chão e do risco da vida. Não tem verso seu sem imagem — porque, como ele mesmo diz, “palavra sozinha não caminha”.

Seu perfil no Instagram é um altar de mestres esquecidos e talentos escondidos, daqueles que brilham longe dos holofotes. E entre uma postagem e outra, ele solta suas glosas matutas, como essa que já virou oração: “Quem canta o sertão é rico/Sem precisar de dinheiro.”

É também radialista, contador de causos, e guardião de memórias que o tempo esqueceu, mas o coração não. No YouTube, mantém um canal arretado, com cantorias, entrevistas e relíquias da cultura nordestina.Ele é ponte entre o ontem e o agora. Entre o repente da feira e o feed do Instagram. E segue sua jornada como quem planta mandacaru nas redes, firme e florido, mesmo em tempo de seca.

Nota da Cultura do Brasil Oficial – Nivaldo Cruz é prova viva de que a cultura do povo não morre, só muda de lugar. Com sua voz mansa e sua rima certeira, ele vai tocando a vida como quem toca uma rabeca antiga: com amor, com calma e com devoção.Que seu exemplo inspire outros a se levantar da cadeira e gritar pro mundo: “Oxe! A cultura é nossa, e vale mais que dinheiro.”

Texto publicado no blog https://culturadobrasiloficial.com/guardiao-da-cultura-nivaldo-cruz-e-a-forca-da-palavra-nordestina?utm_source=whatsapp&utm_medium=compartilhamento&utm_campaign=guardioes_nivaldo