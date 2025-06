Comemorações do 2 de Julho em Salvador se estendem até o dia 13

Desde o dia 28 (sábado) que começaram em Salvador, e vai até o dia 13 de julho, as comemorações pela Independência da Bahia. Espetáculo de dança, cerimônias cívicas, desfile de fanfarras, fachadas decoradas, filarmônicas e muito mais

O 2 de Julho é a data magna que marca a Independência do Brasil na Bahia, com a expulsão das tropas portuguesas em 1823. A festa celebra a vitória dos brasileiros na guerra travada na então província da Bahia, por mais de 17 meses (de fevereiro de 1822 a julho de 1823) contra as tropas portuguesas. Com a vitória do Exército e da Marinha do Brasil na Bahia, consolidou-se a separação política do Brasil de Portugal.

Veja a programação a partir desta terça-feira:

9h – Celebração do Te Deum com Participação do Coral da Basílica do Bonfim – Igreja da Catedral da Sé, no Terreiro de Jesus. 12h – Encontro dos Fogos Simbólicos do Recôncavo Leste e Recôncavo Norte, em Simões Filho. 16h – Cerimônia Cívica de Chegada do Fogo Simbólico, no Largo de Pirajá com Hasteamento das Bandeiras por Autoridades e Execução do Hino Nacional pela Banda de Música da Polícia Militar da Bahia; Acendimento da Pira e Colocação de Flores no túmulo do General Labatut, pelas autoridades presentes. 17h – Show do Cortejo Afro, no Palco Largo de Pirajá.

02/07 (QUARTA-FEIRA)

06h – Alvorada com Queima de Fogos, no Largo da Lapinha; 07h – Organização do Cortejo Cívico na Lapinha. 08h – Cerimônias Cívicas – Hasteamento das bandeiras por Autoridades, com execução do Hino Nacional pela Banda de Música da Marinha do Brasil. 09h –Início do Desfile Cívico com participação dos Caboclos de Itaparica, Fanfarras Municipais, Estaduais e da Região Metropolitana de Salvador, Filarmónicas Estaduais e Grupos Populares. Concurso de fachadas decoradas no percurso compreendido entre o Largo da Lapinha e o Terreiro de Jesus. Homenagem aos Heróis da Independência – Breve parada em frente ao Convento da Soledade, na Lapinha.Homenagem da Ordem Terceira do Carmo – Breve parada em frente a Ordem para pronunciamento de um membro da Instituição.Homenagem da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos – Breve parada em frente à Igreja, no Largo do Pelourinho.

11h30 – Recolhimento dos carros emblemáticos dos Caboclos nos caramanchões da Praça Thomé de Souza.

13h – Concentração do Cortejo Cívico

13h30 – Início do Desfile Cívico com participação dos Caboclos de Itaparica, Museu Vivo na Cidade, Fanfarras Municipais e Estaduais. Breve parada em frente ao Instituto Geográfico e Histórico da Bahia.

15h – Cerimônia Cívica no 2o Distrito Naval

16h – Cerimônias Cívicas no Campo Grande: Chegada dos Carros dos Caboclos; hasteamento das Bandeiras por Autoridades; execução do hino nacional pelas Bandas de Música da Marinha, Exército e Aeronáutica; colocação de coroas de flores no Monumento ao 2 de Julho pelas autoridades presentes; acendimento da pira do Fogo Simbólico; execução do Hino ao 2 de Julho: Coral da PM/BA com acompanhamento da Banda de Música Wanderley da Polícia Militar da Bahia

17h30 às 21h30 – Encontro de Filarmônicas com Maestro Fred Dantas.

03/07 (QUINTA-FEIRA)

18h – Apresentação do Coral da Cidade do Salvador;

19h – Baile da Independência com Orquestra do Maestro Fred Dantas e convidados, no Palco Campo Grande.

04/07 (SEXTA-FEIRA)

19h – Show do Cantor Gerônimo, no Palco Campo Grande;

05/07 (SÁBADO)

18h – Volta da Cabocla – retorno dos carros dos Caboclos do Campo Grande para o Pavilhão da Lapinha com a participação da Orquestra do Maestro Reginaldo de Xangô.

DE 11 A 13/07 Festa de Labatut, no final de Linha de Pirajá

12/07 (SÁBADO) 3º Festival de Fanfarras e Balizas, na avenida Sete de Setembro.

13/07 (DOMINGO) 8h– Missa na Igreja de São Bartolomeu, Pirajá