Rainha do Bando dos Olhos D’água será coroada sábado no Bar da Galega

No Bar da Galega, sábado, tem a coroação da Rainha do Bando Anunciador dos Olhos D’água. A partir das 16h. A Galega fica vizinha ao mural artístico do bairro, na rua Araújo Pinho. Com direito a show da cantora Jéssica Raiane. No domingo, o bando dos Olhos D’água participa do cortejo dos bandos com o da Chácara São Cosme, bairro vizinho.

O Bando Anunciador da festa da padroeira de Feira de Santana existe desde 1860, quando só os homens participavam do desfile. No início do século passado, as mulheres comecaram a participar do cortejo e, por volta de 1940, o sincretismo religioso começou a aparecer no evento.Por volta da década de 70, foram incluídos elementos de contestaçaõ política e social. Em 1987, o bispo Dom Silvério, junto com a Prefeitura de Feira, cancelaram a festa sob alegações diversas, como sempre, a violência em primeiro plano para assustar e garantir apoio.Em 2007, o Bando Anunciador foi retomado com o apoio da Universidade Estadual de Feira de Santana e começou a voltarem os bandos dos bairros, como acontecia tradicionalmente. O que não se conseguiu revitalizar da festa, ironicamente, foi a Levagem da Lenha, uma manifestação “profana” da parte religiosa do candomblé que “afrontou” Dom Silvério e o Poder econômico-politico da época.