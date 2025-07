Encontro Nacional de Auditoria Financeira será realizado em Salvador

Salvador abrigará, nos próximos dias 7 e 8, um dos mais importantes eventos do Brasil na área de procedimentos auditoriais, ao promover a 3ª edição do Encontro Nacional de Auditoria Financeira dos Tribunais de Contas do Brasil (ENAF-TC), uma realização conjunta do Instituto Rui Barbosa (IRB), Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA) e Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM/BA). O encontro está com as inscrições encerradas para a participação presencial, mas os interessados ainda podem se inscrever, acessando o endereço https://irbcontas.org.br/hotsites/3-enaf-tc/, para acompanharem o evento de forma online.

O 3º ENAF-TC irá acontecer na sede do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA) e contará com a participação de palestrantes e debatedores de vários estados e de outros países e tem como tema “O presente e o futuro da Auditoria Financeira nos Tribunais de Contas do Brasil”, objetivando aprofundar discussões sobre a institucionalização do processo de auditoria financeira nos Tribunais de Contas”. A programação contará com painéis e debates que abordarão cases de sucesso na aplicação de técnicas de auditoria, bem como as tendências nacionais e internacionais, incluindo aspectos processuais e mudanças nos critérios de análise baseados nas IPSAs (Normas Internacionais de Contabilidade para o Setor Público).

As palestras e mesas de debates serão centradas na institucionalização do processo de Auditoria Financeira no âmbito dos Tribunais de Contas, em cases de sucesso na aplicação de técnicas atreladas ao referido tipo de auditoria e nas tendências nacionais e internacionais, tanto no que tange aos aspectos processualísticos quanto às mudanças e atualizações nos critérios que devem balizar as análises dos auditores. O encontro também visa estimular a troca de experiências entre os responsáveis pela realização de auditorias financeiras no setor público, com foco nos Tribunais de Contas e nos órgãos de controle interno dos diversos poderes.

A Comissão Pedagógica do encontro é presidida pelo vice-presidente de Auditoria do IRB e conselheiro do TCE-BA, Inaldo da Paixão Santos Araújo. Em sua composição, o grupo conta também com a participação do Diretor de Auditoria do IRB e Conselheiro do TCM-BA, Ronaldo Sant’Anna (como vice-presidente), e do coordenador-geral do Instituto, Juraci Muniz Júnior (como coordenador da comissão).

O 3º ENAF-TC conta com o apoio institucional do Banco Mundial, Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas (CNPTC) e Associação Brasileira dos Tribunais de Contas dos Municípios (Abracom).