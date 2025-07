Novo romance de Jailton Batista é baseado no sumiço de Zezé Falcão

Dos casos policiais mais misteriosos e até hoje insolúvel na Bahia, o de Zezé Falcão, em Feira de Santana, está nos primeiros da lista. Empresário, especulador imobiliário, agiota com escritório na Marechal, sumiu do dia para a noite e apesar de todas as especulações e mobilizações, nunca mais apareceu, foi visto ou dele se teve notícias. Seu grande espólio, alvo de acirrada disputa judicial, envolve muitos milhões de reais. Numa cidade comercial como Feira é uma história que não sai do inconsciente coletivo e na época gerou muitas histórias fantasiosas, como a de que ele estaria na Suiça curtindo a riqueza angariada aqui no Sertão. O jornalista e escritor Jailton Batista entrelaçou a realidade desse fato com a ficção e criou “O Funeral do Faisão”, “a saga de Dedé Faisão, um magnata baiano desaparecido em circunstâncias misteriosas nos anos 1980”. A data do lançamento ainda não foi divulgado pelo autor.

Jailton atuou no jornalismo no extinto jornal Feira Hoje, correspondente do jornal do Brasil em Feira e escreveu em outras publicações, antes de trabalhar em assessoria de comunicação empresarial. Foi secretário de Cultura de Feira de Santana, quando implantou o Natal Encantado, entre outras ações.