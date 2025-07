Transformar a Marechal em Calçadão para pedestres está se tornando um consenso

A maioria das pessoas que participaram do podcast “Chá com Zé” na Feira da Marechal, nesta manhã de quinta-feira,10, se posicionou favorável a que a rua seja transformada em um Calçadão exclusivo para pedestres ficarem à vontade no comércio local. Do secretário municipal de Agricultura a lideranças populares e técnicos, todos levantaram essa possibilidade como um avanço do comércio do centro tradicional da cidade. As entrevistas foram feitas ao vivo, na rua, com alto falante reproduzindo as falas.

O evento foi uma articulação do ativista e comunicador Zé das Virgens, envolvendo a Incubadora de Iniciativas Populares e Solidárias e uma organização civil do Rio de Janeiro, a Capina, que finalizaram um curso de Contabilidade Popular destinado a pessoas que atuam na economia informal, solidária e familiar. O final do curso foi comemorado na Feira da Marechal, com um café da manhã e entrevistas ao podcast. Assista:

Na foto, Zé das Virgens e Edineide Ribeiro, presidente da Associação dos Feirantes da Marechal