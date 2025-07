Amendoim é uma espécie de mania do nordestino

Muitas pessoas consomem amendoim, o que se verifica de forma mais acentuada no período dos festejos juninos, a exemplo do que aconteceu largamente este ano em Feira de Santana, e ainda está se verificando, graças à grande oferta do produto. Mas o que talvez poucos saibam, com verdadeira precisão, é a importância desse alimento, considerado um dos mais valiosos existentes na natureza, verdadeira pílula de energia a preço módico, comparando-o às laboratoriais de valor nutricional similar.

O período junino com os festejos de São João e São Pedro passou, movimentando mais uma vez a população nordestina de forma especial, superando até mesmo o Carnaval, embora sofrendo profundas modificações no modelo tradicional do antigo e saudoso ‘São João passou por aqui?’, que era um evento de caráter mais familiar e não tão dispendioso como atualmente, devido aos gastos públicos com as chamadas ‘atrações artísticas’.

Todavia, o que permanece inalterado no festejo, mesmo com os preços dos produtos da época considerados caros, é o consumo de bolos, doces, milho verde (cozido e assado) e seus derivados como a canjica e a pamonha. Todavia, há algo sempre presente nesse período do ano, uma espécie de mania do nordestino: o amendoim. Nas feiras livres, a exemplo da Estação Nova, Centro de Abastecimento, Tomba, Cidade Nova e no centro da cidade – Rua Marechal Deodoro e Praça Bernardino Bahia –, não faltou o produto.

Vendido cru ou cozido, o amendoim registrou grande saída. Na Avenida José Falcão – trecho que antecede ao Conjunto Milton Gomes até o vizinho Conjunto Centenário –, em uma longa fila de cerca de três dezenas de bancas, vendedores atendiam ao público, em especial as pessoas que passavam em carros, oferecendo o produto cozido a R$ 10, R$ 15 e R$ 25,00, dependendo da medida. Esses preços também vigoraram em outros locais. No entanto, apesar de consumi-lo largamente, poucas pessoas se detêm a conhecer as propriedades do amendoim, considerado uma importante fonte de energia.

De origem americana, portanto ‘coisa nossa’, esse saboroso vegetal foi levado para a Europa e África, ganhando enorme popularidade e consumo a ponto de ser ‘reimportado’ e novamente introduzido no cultivo nativo como se fosse algo novo ou desconhecido. Arachis hypogaea, nome científico dessa espécie leguminosa semelhante ao feijão e à fava, tem, no entanto, uma notável diferença: a vagem do amendoim nasce e se desenvolve debaixo da terra.

No município de Feira de Santana, como em outros da região, o amendoim tem boa produção, mas depende muito de chuvas, e a colheita é feita após quatro meses do plantio, em média. Para atender bem os festejos juninos – no mês de junho –, o amendoim geralmente é plantado entre os meses de março e abril. Esse leguminoso é considerado um dos alimentos mais nutritivos existentes, contendo 26% de proteínas, teor mais alto que a maioria das carnes, do leite integral e do queijo. Contém ainda niacina, tiamina e outros componentes da vitamina B, e 11 dos 13 minerais existentes. Uma vagem ou semente desse vegetal possui 5,4 calorias por grama, o que pode ser considerado como uma verdadeira pílula de vigor.

Está provado cientificamente que meio quilo de amendoim torrado corresponde, em termos energéticos, a um quilo de carne tipo hambúrguer, a quatro litros de leite integral e a 36 ovos de tamanho médio. Trinta gramas de manteiga de amendoim fornecem energia para uma pessoa nadar durante 20 minutos ou caminhar por 45 minutos. Apesar do elevado teor calórico, esse vegetal não contém colesterol, e seu óleo, com 85% de gordura insaturada, é apontado como ideal para dietas de baixo índice de colesterol.

O óleo do amendoim tem inúmeros usos, inclusive na penicilina, graxa, lustradores de metal e até dinamite. O Brasil é o maior produtor na América do Sul. Estados Unidos, China e Índia também são fortes produtores e consumidores. Dentre outros benefícios, o amendoim também é considerado um importante estimulante sexual natural. Originalmente, índios peruanos, conhecedores das propriedades nutricionais do amendoim, usavam as vagens como dinheiro, alimento e símbolo de status!