Começa a temporada de avistamento da baleia-jubarte no litoral da Bahia

De julho a outubro, milhares de jubartes migram das águas geladas da Antártida para se reproduzir e amamentar seus filhotes nas águas mais quentes do Atlântico Sul, especialmente nas proximidades do Banco dos Abrolhos, considerado o maior berçário da espécie em todo o hemisfério sul. Esse fenômeno transforma o litoral baiano em um dos principais destinos de turismo de natureza do Brasil. Com seus saltos acrobáticos e cantos hipnotizantes, as gigantes do mar já podem ser vistas em diversos pontos do litoral da Bahia, oferecendo aos visitantes uma experiência única de conexão com a natureza.

A abertura oficial da temporada baiana de avistamento de baleias aconteceu na Marina da Penha, no bairro da Ribeira, em Salvador, em um evento promovido pela Secretaria de Turismo do Estado da Bahia (Setur-BA).

Amanhã, quinta-feira (17), a Setur realizará uma capacitação virtual com um especialista, voltada a agências de turismo e condutores de embarcação.

O encontro vai abordar aspectos biológicos das espécies marinhas avistadas no litoral baiano e orientar sobre boas práticas para garantir segurança e bem-estar, tanto para os turistas quanto para os animais, especialmente as baleias. Também será reforçada a importância do cadastro obrigatório das agências junto ao Ministério do Turismo.

Na sexta-feira (18), a Setur promove um passeio de familiarização para agências e imprensa, com o objetivo de proporcionar, na prática, a experiência do turismo de avistamento no alto-mar.