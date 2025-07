Em Juazeiro amanhã: Lula, Rui e Jerônimo apresentam resultados do PAC 2025 no âmbito da Saúde

Às 15:30h, na Orla II, amanhã, 17, em Juazeiro, o presidente Lula, o governador Jerônimo e os ministros Rui Costa (Casa Civil) e Alexandre Padilha (Saúde)vão apresentar os resultados do PAC 2025 no âmbito da Saúde, principalmente na Bahia e no Nordeste. Há menos de 20 dias, o presidente esteve no Estado quando participou do cortejo do 2 de Julho, em Salvador.

Na ocasião, será enfatizado o programa Agora Tem Especialistas, uma estratégia que começa a ampliar os turnos de atendimento em policlínicas, ambulatórios e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), por exemplo, em parceria com Estados e Municípios. A medida atinge tanto unidades públicas, quanto privadas e visa à redução do tempo de espera no Sistema Único de Saúde (SUS).