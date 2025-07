Em Juazeiro, governo federal anuncia R$100 milhões para policlínicas da Bahia

Nesta quinta-feira (18), em Juazeiro, o governador Jerônimo Rodrigues e o presidente Luis Inácio Lula da Silva, lançaram o novo PAC Seleções. Na ocasião, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha assegurou o investimento de R$ 100 milhões para as policlínicas baianas, O recurso permitirá a realização de mais 581 mil exames em todo o estado até o primeiro trimestre de 2026.

De acordo com o governador Jerônimo Rodrigues, “as policlínicas já reduziram em mais de 50% as viagens de pacientes para Salvador. Em seis anos, a rede entregou mais de 6,4 milhões de procedimentos e só Juazeiro concentrou 312 mil atendimentos. Com o novo aporte federal abriremos às noites e aos sábados, ofertaremos meio milhão de exames extras e manteremos o paciente perto de casa”. O chefe do Executivo baiano falou ainda da importância do programa federal.

Jerônimo ainda acompanhou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante visita à Policlínica Regional, em Juazeiro, onde são realizadas ações do programa Saúde Mais Perto, coordenada pela Secretaria de Saúde do Estado (Sesab). Também acompanhavam o presidente, a primeira-dama Rosângela Lula da Silva e os ministros da Saúde, Alexandre Padilha; e da Casa Civil, Rui Costa.

O ministro Padilha foi enfático, “a gente só reduz a fila se a atenção primária cuida bem do paciente e encaminha bem o paciente. Então a gente vai começar a enfrentar esse problema melhorando o trabalho dos agentes comunitários de saúde, da equipe de saúde da família, dos médicos de família, dos médicos do Mais Médicos. É esse trabalho que vai ajudar a reduzir o tempo de espera para os especialistas”. Alexandre Padilha finalizou celebrando os investimentos em saúde para o estado. “O Agora tem Especialistas vai ser um show aqui na Bahia para começar essa mudança no SUS, a partir da Bahia, para todo o Brasil”.

*Nova PAC*

Jerônimo acompanhou também a entrega realizada pelo Ministério da Saúde, por meio do Novo PAC, de cinco Unidades Odontológicas Móveis (UOM) para as cidades de Curaçá, Sento Sé, Uauá, Chorrochó e Macururé. No total, 54 municípios baianos foram selecionados na primeira etapa, num investimento de R$ 20,52 milhões. Vinte veículos já estão aptos a operar, cada um equipado com consultório completo, ao custo individual de R$ 380 mil. Em Juazeiro o presidente Lula ainda assinou o projeto de lei n. 2.291/23 autorizando a obrigatoriedade pelo SUS da cirurgia para reconstrução mamária de qualquer mulher, em caso de mutilação da mama (total ou parcial), seja por violência ou após o tratamento oncológic.

Na infraestrutura, o Governo da Bahia executa um conjunto de obras do Novo PAC na saúde que somam R$ 1,1 bilhão, incluindo a construção de novos hospitais, maternidades, policlínicas e centros de parto natural em todas as regiões do estado. Entre os empreendimentos em andamento estão os hospitais regionais de Alagoinhas, Jacobina, Valença, Paulo Afonso e Serrinha, bem como as maternidades regionais de Amargosa, Itapetinga e Vitória da Conquista. Ainda estão em construção novas policlínicas em Camaçari, Remanso e Itapetinga. Também está em curso a ampliação da Bahiafarma, com foco na produção de medicamentos, diagnósticos e energia limpa, somando investimentos de R$ 179 milhões.

*Saúde Mais Perto*

Até o próximo sábado (19), a região do Vale do São Francisco concentrará a maior expansão de atendimentos já feitos pelo Saúde Mais Perto. Serão 19.480 senhas para consultas, exames e cirurgias. Entre os procedimentos ofertados, estão mamografia, oito tipos de ultrassom, eletrocardiograma, exames de laboratório, preventivo ao câncer de colo uterino, atendimentos odontológicos, emissão da nova Carteira de Identidade Nacional, além de encaminhamento para cirurgias eletivas de vesícula, hérnia e histerectomia.

A própria Policlínica abriu agenda extra para 1.229 atendimentos de alta complexidade, entre ressonância magnética, tomografia computadorizada, radiografias, ecocardiograma com teste ergométrico, ultrassom com doppler, eletroencefalograma e consultas para angiologia, neurologia, reumatologia, ortopedia, endocrinologia e otorrinolaringologia. O pacote de ações eleva o total a 20,7 mil serviços, em apenas quatro dias.

A grade inclui 4 mil consultas e cirurgias de catarata, 2,4 mil cirurgias de pterígio e capsulotomia por YAG laser, além de mutirão oftalmológico para prescrição de óculos. A mobilização marca a adesão das 26 policlínicas da Bahia ao programa federal Agora Tem Especialistas, que custeará plantões noturnos e funcionamento aos sábados. “Cada unidade vai expandir em pelo 20% a oferta de exames e consultas e a meta é cortar o tempo médio de espera para menos de sessenta dias”, afirma a secretária estadual da Saúde, Roberta Santana

Os interessados devem procurar a Secretaria de Saúde do seu município para confirmar se já estão agendados. Quem não tiver marcação pode comparecer diretamente aos pontos de atendimento, já que parte das vagas será destinada à demanda espontânea. É preciso apresentar RG, CPF, Cartão SUS e, no caso de exames de ultrassom, a solicitação médica. Menores de idade devem estar acompanhados por um responsável legal.

*Parceria Bahia-Brasil reforça o SUS*

A mobilização em Juazeiro simboliza uma nova etapa da parceria entre o Governo da Bahia e o Governo Federal para fortalecer o SUS com mais profissionais, infraestrutura e agilidade no atendimento. Além dos investimentos no programa Agora Tem Especialistas, a Bahia está entre os estados com maior adesão ao novo ciclo do Mais Médicos para o Brasil, ampliando a cobertura em áreas urbanas e rurais.

Ao todo, 4.207 médicos se inscreveram para atuar no estado, sendo 4.085 para equipes de Saúde da Família e 122 voltados aos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI). Desses, 316 profissionais foram selecionados para vagas imediatas, com 223 já homologados até 14 de julho. O programa alcança 176 municípios baianos, e 43,7% deles contarão com mais de um médico. A expectativa é que o número de profissionais em atuação suba de 1.473 para 1.789 médicos, elevando a cobertura de 81% para 85% dos municípios.

Outro destaque é o reforço da frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192). De 2023 até agora, a Bahia foi contemplada com 312 novas ambulâncias, incluindo veículos para renovação, ampliação, implantação e expansão do serviço. Com a entrega de 55 unidades no último mês de junho, o estado concluiu a universalização regional do Samu, alcançando áreas como Itaberaba e Seabra, que antes não contavam com cobertura.

Fotos Thuane Maria GOVBA