Fundada na Bahia a primeira Associação do “esporte” de empinar motos, o Grau

No estado do Espírito Santo já existe a lei aprovada pela Assembleia Legislativa regulamentando como modalidade esportiva a manobra de empinar a motocicleta conhecida como Grau. Na Bahia foi criada no fim de semana a primeira Associação de Grau, no município de Castro Alves, durante um encontro de motoqueiros na pista de grau que tem o nome de “Bão Varredeira”, apelido do jovem Cleber Henrique que morreu no mês de março após acidente quando fazia manobras radicais, de moto, em Castro Alves.

O presidente eleito da nova entidade é Joanderson Neri, conhecido como Binho de Leu, liderança respeitada entre os praticantes da modalidade. Ele reforçou que a missão da associação é promover a prática de forma segura e longe das vias públicas. “Queremos mostrar que o grau pode ser feito com responsabilidade, em locais reservados. A associação é o começo de uma nova história para nossa cidade”, declarou. No Brasil, fazer o Grau em via pública é.conaiderwdaninfracai gravíssima.



O evento que criou a Associação reuniu, segundo os organizadores, representantes de mais de 30 cidades baianas, incluindo grupos de Barreiras, Ituberá, Conceição do Jacuípe, Itatim, Laje, Santa Inês, Feira de Santana, Governador Mangabeira, Santa Bárbara, Elisio Medrado, entre outras, com participantes que percorreram até 800 km para prestigiar o encontro.

Fotos: divulgação