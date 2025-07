Cristiano visita Praça do Tropeiro, toca pandeiro e elogia o Samba de Luizinho: “será preservado”

O secretário de Cultura de Feira de Santana, professor Cristiano Lobo, visitou, ontem, a Praça do Tropeiro, e mostrou-se encantado com o evento de samba e forró que acontece, espontaneamente , todas as segundas-feiras naquela praça defronte ao Shopping Popular/Centro de Abastecimento. “Eis uma manifestação popular que merece e será preservada”, disse o secretário que foi bem recebido e ficou bem à vontade a ponto de sambar e até tocar pandeiro, junto com Luizinho dos 8 Baixos e figuras populares do Samba da Praça do Tropeiro.

A Praça do Tropeiro será toda restaurada pela Prefeitura de Feira de Santana e o olhar do Governo sobre o Samba é especial. O Prefeito Zé Ronaldo já declarou ser uma prioridade a reforma e valorização da praça pois ela é fundamental para o bem estar e desenvolvimento do comércio naquela área do centro da cidade.