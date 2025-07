Ipac vai restaurar quatro imagens da histórica Matriz de Nossa Senhora do Rosário de Cachoeira

Quatro imagens da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário de Cachoeira (BA), tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), serão restauradas pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (Ipac): a de Nossa Senhora do Rosário, com 1,59m de altura e de São José, com 1,64m e duas esculturas do Menino Jesus.

A cerimônia de assinatura do Termo de Cooperação para o restauro, entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Cachoeira aconteceu na sede do Ipac, no Pelourinho, em Salvador. O documento prevê ações de restauração, conservação e posterior exposição do acervo da paróquia.

A construção da Igreja de Nossa Senhora do Rosário teve início no fim do século XVII e foi concluída em 1750. Com arquitetura barroca, o templo foi tombado pelo Iphan em 1939 e permanece como um dos mais importantes marcos históricos e religiosos da cidade de Cachoeira.