“Batatinha, 100 anos de Samba e Poesia”, espetáculo estará em Feira no dia 15 de agosto

O espetáculo itinerante “Batatinha – 100 Anos de Samba e Poesia”, será apresentado em Feira de Santana no dia 15 de agosto, no Colégio Estadual do Aviário, às 19 horas, com a participação do sanfoneiro Zé Araújo. O show é responsabilidade da Fundação Cultural do Estado da Bahia e conta a vida de Batatinha, nascido Oscar da Penha 5 de agosto de 1924, na Rua das Flores, no Pelourinho, em Salvador. Trabalhou como aprendiz de sapateiro e contínuo na Imprensa Oficial da Bahia, mas foi na música que encontrou sua missão. Registrou 116 canções, imortalizadas por nomes como Gal Costa, Beth Carvalho e Caetano Veloso.

Idealizado, dirigido e interpretado pelo ator, cantor, compositor, poeta e diretor Dody Só, o show será apresentados nas cidades de Salvador, Camaçari, Feira de Santana, Santo Amaro e Cachoeira, a partir de 1º de agosto.

Mais do que um show, o projeto é pedagógico. Antes de cada apresentação, o público será acolhido com uma palestra ministrada por Artur da Penha, filho de Batatinha, que compartilhará memórias afetivas, histórias e curiosidades sobre a vida e obra do pai. Um momento de escuta e aproximação íntima com o artista homenageado.

Dody Só é bacharel em Cinema e Vídeo, ator, cantor, compositor, poeta e diretor, com uma trajetória artística ligada à valorização da cultura negra e à exaltação dos mestres da memória. Com sua linguagem cênico-musical Dody propõe emocionar os mais velhos e seduzir os mais jovens, reafirmando o samba como pensamento, arte e espiritualidade.

“Batatinha foi um cronista lírico do cotidiano baiano. Suas canções, delicadas e sofisticadas cantaram amores impossíveis, saudades fundas e silêncios que diziam mais que palavras.” , observa o Dody.

Criador do Dia Municipal do Samba em Salvador, em 2 de dezembro de 1973, Batatinha faleceu no dia 3 de janeiro de 1997, aos 72 anos, deixando um legado que ecoa nas ladeiras da cidade velha, nos terreiros, nos bares e no coração do povo.

Programação

• 01/08 – Salvador, com Juliana Ribeiro

Praça Quincas Berro d’Água (Pelourinho) – 20h

• 08/08 – Camaçari, com Nelson Rufino

Colégio Estadual de Tempo Integral Gonçalo Muniz – 19h

• 15/08 – Feira de Santana, com Zé Araújo

AVIÁRIO – Colégio Estadual de tempo integral de Feira de Santana – 19h

• 22/08 – Santo Amaro, com J. Velloso

Colégio Teodoro Sampaio – 19h

• 29/08 – Cachoeira, com Claudya Costta