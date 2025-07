Começou a reforma na Praça do Samba da Segunda-Feira, na Feira

Inaugurada em fevereiro de 2002, a emblemática Praça do Tropeiro, em frente ao Shopping Popular e ao Centro de Abastecimento, vai passar por uma ampla obra de revitalização e modernização. A ordem de serviço foi dada pelo prefeito Zé Ronaldo, na manhã de ontem segunda-feira (28), e as intervenções já foram iniciadas, com investimentos de cerca de R$ 1 milhão. Assim que o Prefeito saiu da Praça as obras começaram.

Ao autorizar o início das obras, o prefeito José Ronaldo ressaltou a importância do equipamento como marco histórico da cidade, preservando a nossa cultura por meio da homenagem à figura do tropeiro, ligada às origens da fundação e desenvolvimento de Feira de Santana.

As intervenções vão resultar na substituição do piso, manutenção dos sanitários, drenagem, rede de esgoto, revitalização da iluminação pública, recuperação dos quiosques, implantação de estacionamentos no entorno, restauração do monumento e implantação de palco com cobertura no redondel onde são feitas apresentações culturais.

Para comemorar as intervenções para recuperação da Praça do Tropeiro, artistas locais, principalmente sambadores, fizeram apresentação no local, cantando músicas que ressaltam a importância histórica dos tropeiros para o crescimento de Feira de Santana. O jornalista Jânio Rego, que sempre ecoou as reivindicações dos artistas que, todas as segundas-feiras, se apresentam no local a partir do meio-dia, também esteve presente.