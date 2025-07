“Batuques da Fêra”, documentário sobre o samba rural do sertão baiano

Batuques da Fêra é dirigido por Uyatã Rayra e Pedro Patrocínio e será lançado em 5 de agosto no Museu Casa do Sertão, na Uefs, às 18h30_. O documentário é conduzido pelo mestre Bel da Bonita (in memorian), fundador do grupo Africania. Em seu trajeto, Bel visita quatro mestres do Samba Rural de Feira de Santana: Cláudio Costa (Angoleiros do Sertão), Chica do Pandeiro (Quixabeira da Matinha), Guda Quixabeira (Quixabeira da Matinha) e Luizinho dos 8 Baixos (Samba da Praça do Tropeiro).

As prosas e batuques revelam uma cidade diversa, no que se refere à cultura do samba de roda. Seus “encontramentos” possuem sotaques rítmicos raros; muitas vezes desconhecidos (ou negligenciados?) tanto pelo poder público, quanto pelos grandes veículos de comunicação.

O Samba da Praça do Tropeiro, por exemplo, é protagonizado por uma Sanfona de 8 Baixos: sua singularidade sonora, faz com que a “brincadeira” seja uma experiência única e especial; difícil de ser vista em outros cantos. Os Angoleiros do Sertão, por sua vez, se distinguem pela potência percussiva e instrumentos criados pelo Mestre Cláudio Costa, como o Tambor Grave e o Xerém. Já a Quixabeira da Matinha, um dos grupos mais celebrados da cidade, impressiona os ouvintes com seus emocionantes “Bois de Roça” (cantigas de trabalho).

Segundo os diretores, a intenção do filme é posicionar a cidade enquanto referência do samba rural: “É preciso confrontar a ideia forjada de que “Feira não tem nada”. Por isso, queremos circular o filme em festivais de cinema, com o objetivo de despertar o interesse do público em conhecer esse manancial de cultura que nós temos. Além disso, estamos firmando uma parceria com o Museu Casa do Sertão, para que ocorram exibições semanais direcionadas para estudantes de escolas públicas que visitam o espaço. A intenção é difundir nossas fortunas e fortalecer o sentimento de pertencimento”.

Com 23 minutos de duração, o filme será lançado no dia 5 de agosto (terça-feira), a partir das 18:30, no Museu Casa do Sertão, na Universidade Estadual de Feira de Santana. O evento também contará com um pocket show de Daniel da Quixabeira e Ramiro Barbosa.