Governo da Bahia coloca 10 out-doors de apoio à Marcha para Jesus e vereador desdenha: “esmola”

O governo do Estado da Bahia colocou 10 out-doors nas ruas de Feira de Santana apoiando e divulgando a ‘Marcha para Jesus”, um evento evangélico que vai acontecer no sábado, 9, mas recebeu um “agradecimento” do vereador bolsonarista Ismael Bastos (PL), bem ao estilo da extrema-direita: “é uma esmola”.

O vereador disse na Câmara que fez uma “cotação” e que esse investimento do Estado não passa de 10 mil reais (na verdade, 1 mil reais por out-door, é um preço impraticável no mercado de Feira). Nao satisfeito, o vereador comparou o apoio à Marcha com o apoio à Micareta, uma festa popular que dura mais de quatro dias na cidade. E disse que se estivesse na organização do evento não aceitaria os out-doors.