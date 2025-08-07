Inscrições para Casamento Coletivo encerram nesta sexta-feira

A Prefeitura de Feira de Santana, através da Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDESO), informa que as inscrições para o casamento coletivo, que acontecerá no dia 27 de novembro, às 8h, no Cajueiro Convenções, serão encerradas nesta sexta-feira, 8 de agosto. Estão disponíveis 300 vagas para casais, e os interessados devem comparecer à sede da SEDESO, localizada na Avenida Senhor dos Passos, nº 212, nos horários de 8h às 12h e de 14h às 17h. É necessário apresentar toda a documentação exigida para garantir a inscrição.

O casamento coletivo é totalmente gratuito, incluindo todas as taxas cartoriais, e tem como principal objetivo assegurar o direito ao matrimônio civil a casais em situação de vulnerabilidade social, além de fortalecer os laços familiares e comunitários.

Documentos obrigatórios para a inscrição: Carteira de identidade (RG) e CPF; Certidão de nascimento (para solteiros); Certidão de casamento com averbação de divórcio ou óbito (para divorciados e viúvos); Comprovante de residência atualizado; Número de Inscrição Social (NIS); Sentença judicial ou escritura pública de partilha de bens (quando aplicável)

Foto: Valdenir Lima – Arquivo