Dia dos Pais transfere a Feirinha de Arte da Getúlio para este sábado à tarde

Com a chegada do Dia dos Pais, a Feira na Avenida que é realizada ais domingos sofreu alteração e acontecerá amanhã, sábado (9), com horário também modificado para a tarde: das 15h às 21h, na Avenida Getúlio Vargas.

Quem deseja visitar o ambiente pela primeira vez, mas não sabe a localização, pode utilizar o trecho entre as ruas ruas Frei Aureliano Ramos e São Domingos como referência. A feira tem o apoio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer (Secel). A iniciativa faz parte da parceria entre a Prefeitura e a sociedade civil, junto aos projetos Arte na Avenida, Feira de Antiguidades e Lá na Rua

Como participar como expositor? – Os interessados em expor na Feira na Avenida devem procurar a sede da Secretaria Municipal de Cultura, situada na Rua Estados Unidos, nº 37 – Centro. A inscrição não tem custo e o atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 17h.