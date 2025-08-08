Marcos Lima articula a implantação de um canal aberto de TV para a Câmara de Vereadores

A “TV Câmara de Feira” pode ser realidade em breve. “Estamos em articulação com a Câmara dos Deputados para trazer um sinal de tevê, de canal aberto para a população“, informou o presidente da Casa da Cidadania, vereador Marcos Lima, ao saudar, nesta semana,o retorno dos trabalhos legislativos da Câmara de Vereadores de Feira de Santana.

Ele reafirmou, também, o compromisso de realizar um trabalho de união, voltado cada vez mais para o desenvolvimento de Feira de Santana,e conduzir o Poder Legislativo feirense em sua nova fase, “propositiva e independente”. “Que seja um período bastante produtivo. Feira merece um Legislativo forte e respeitoso”, disse, saudando os colegas, servidores da Casa e demais cidadãos.

O presidente fez um balancete di semestre que passou.. “Tivemos capacitação para servidores, regularização de pendências históricas, pagamentos realizados em dia e diálogo aberto com toda a sociedade”. Todos os projetos em tramitação no Legislativo estão disponíveis ao público, sendo mais de 1.300 indicações publicadas no site, após a modernização realizada no Portal da Transparência. “São avanços na digitalização dos processos administrativos e um reflexo do trabalho incansável dos parlamentares”.

No campo legislativo, assinalou o presidente, foram 45 projetos recebidos na Casa e nove aprovados. O dirigente destacou os que deram garantia de gratuidade no transporte para pessoas com fibromialgia e anemia falciforme, isenção de IPTU para beneficiários do Programa Minha Casa Minha Vida e direito a meia-passagem para estudantes do ensino técnico. “Compromisso da Casa da Cidadania com justiça fiscal e dignidade humana”, comemorou. Além disso, houve fortalecimento das comissões permanentes e estreitamento da relação com a comunidade. Neste sentido, destacam-se iniciativas como a ampliação do acesso à Tribuna Livre, criação de canal direto com a Ouvidoria por meio de aplicativo Whatsapp e visitas guiadas destinadas a escolas. Também importante, lembrou o presidente da Câmara, foram os diálogos mantidos com sindicatos, associações e órgãos como o Ministério Público da Bahia.

“Agora, estamos implantando a Escola Legislativa em parceria com a Assembleia Legislativa da Bahia para aprimorar a gestão administrativa da Casa”, informou.