Workshop oferece jornada de autoconhecimento e libertação emocional para mulheres em Feira

Uma pesquisa desenvolvida pela ONG Think Olga aponta que quase metade das mulheres brasileiras (45%), relataram diagnóstico de ansiedade, depressão ou algum outro transtorno mental, no contexto de pós-pandemia. Estresse, irritabilidade, sonolência, fadiga, baixa autoestima, insônia e tristeza são os sintomas que se apresentam de maneira mais comum no cotidiano delas. Por conta dessa percepção e de uma profunda inspiração, a psicóloga, pedagoga e sexóloga feirense Iranildes resolveu lançar o workshop “O Desabrochar das Flores: Seja Protagonista da sua História”, evento voltado para a libertação emocional de mulheres.

Para participar dessa jornada de autoconhecimento, as mulheres devem fazer a inscrição pelos links nos perfis do Instagram (@odesabrochardasflores) e (@psicologairanildes) ou pelo telefone (71) 99179-8086.

O workshop “O Desabrochar das Flores: Seja Protagonista da sua História” vai acontecer dia 20 de setembro, no auditório do Hotel Ibis e terá duração de três horas, das 15h às 18h, o encontro inclui ainda um coffee break para network e troca de experiências e fortalecer a rede de contatos entre as participantes.

De acordo com a especialista, as mulheres que participarem do evento terão a oportunidade de aprender a “resgatar sua identidade e entender seu proposito de vida, identificar e gerir suas emoções, desenvolver autoconhecimento e autoestima e receber ferramentas práticas de como sair da procrastinação”. “Chega de viver no automático”, alerta a profissional.