Historiadora feirense é nomeada nova Diretora de Espaços Culturais da Bahia

A historiadora feirense Larissa Santana Almeida foi nomeada como nova Diretora de Espaços Culturais da Bahia, vinculada à Superintendência de Desenvolvimento Territorial da Cultura, da Secretaria de Cultura (SecultBA). A nomeação, assinada pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (8).

À frente do órgão, Larissa Santana terá a missão de administrar 18 equipamentos culturais em todo o estado, incluindo o Centro de Convenções e Teatro de Feira de Santana e o Centro de Cultura Amélio Amorim (CCAA). Para além disso, atuar na promoção e difusão de produção artística nesses espaços.

LARISSA é Licenciada em História pela Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) desde 2018, Larissa Santana tem 29 anos e é escritora registrada pela Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Tem especializações como Agente Cultural e Analista e Parecista de Projetos pela Universidade Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, e Design de Espetáculo pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB). Antes de assumir a Diretoria de Espaços Culturais, atuou como coordenadora do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC), e Assessora Parlamentar na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa (Alba).

Fotos: Taiuri Reis/Assessoria