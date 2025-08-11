Inscrições para curso de mandarim abertas até 31 de agosto na Uefs

Seguem abertas até o dia 31 de agosto as inscrições para o curso de Mandarim oferecido pelo Instituto Confúcio da Universidade Federal da Bahia (Ufba), em parceria com a Universidade de Xangai, e realizado na Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs). Estão sendo oferecidas turmas presenciais em dois níveis: básico 1 e básico 2. As vagas são para pessoas das comunidades interna e externa interessadas em aprender a língua chinesa e conhecer mais sobre a cultura do país.

As atividades vão ocorrer nos turnos vespertino e noturno, com início previsto para setembro e encerramento em dezembro de 2025. As aulas serão ministradas por professores chineses especialistas no ensino do Mandarim e seguem uma metodologia de ensino própria, com material didático exclusivo. Cada turma contará com até 20 estudantes.