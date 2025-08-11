Votação para Conselho Municipal de Cultura tem início nesta terça

Começa nesta terça-feira (12) a eleição para escolher os representantes da sociedade civil no Conselho Municipal de Cultura. A votação pode ser feita presencialmente, das 9h às 15h, ou online, pelo site da Prefeitura de Feira de Santana.

Podem participar somente os eleitores inscritos de maneira prévia. No formato presencial, basta comparecer à sede da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, na Rua Equador, nº 37, levando documento de identificação com foto.

Para votar de forma virtual, é necessário acessar o site da Prefeitura, entrar na área “Órgãos e Secretarias”, selecionar a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer e, em seguida, clicar no link da votação disponível na página.

O prazo para votar vai até quinta-feira (14): às 15h para o formato presencial e até 23h59 para o online. Serão eleitos 10 membros titulares e 10 suplentes, distribuídos entre os segmentos de dança, identidade e diversidade cultural, audiovisual, artes plásticas, música, cultura popular, teatro, memória e preservação, matriz africana e literatura.

Foto: Bárbara Barreto/Secom