Estado da Bahia tem novos secretários de Administração e de Ciência e Tecnologia

Em coletiva à imprensa no gabinete oficial, em Salvador, nesta terça-feira (12), o governador Jerônimo Rodrigues apresentou os dois novos secretários estaduais da Secretaria de Administração (Saeb), Rodrigo Pimentel; e da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), Marcius Gomes. O chefe do executivo baiano destacou o bom trabalho realizado pelos antigos respectivos gestores Edelvino Góes e André Joazeiro, e recepcionou os novos titulares das pastas.

“A mudança no secretariado é muito importante para a oxigenação da equipe. Rodrigo Pimentel é concursado do Estado, é especialista, e Marcius, na Ciência e Tecnologia, da mesma forma. É professor da Uneb e estava, antes de assumir a Secti, ao lado de André Joazeiro, como chefe de gabinete. Então, só agradeço pelo trabalho de vocês e dou as boas-vindas”, disse Jerônimo.

Marcius Gomes é professor-doutor da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), foi chefe de gabinete da Secti, diretor de Desenvolvimento Científico da mesma pasta e secretário Especial de Relações Internacionais da Uneb. Assume, agora, a titularidade da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado.

Rodrigo Pimentel também é funcionário de carreira do Estado. Estava como diretor-geral do Detran-BA, e já havia passado pela chefia de gabinete da Saeb e pela Superintendência de Previdência do Estado. É especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental.