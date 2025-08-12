Funarte lança plataforma Rede das Artes

Celebrando, hoje, o Dia Nacional das Artes, 12 de agosto, a Fundação Nacional de Artes (Funarte) lança a plataforma digital pública Rede das Artes, uma iniciativa inédita voltada à articulação e difusão da produção artística brasileira, A plataforma permite o cadastramento de agentes, eventos, espaços, iniciativas e oportunidades ligadas às artes, funcionando como um grande portal de pesquisa e acesso aos movimentos artísticos em atividade.

“A Rede das Artes nasce para conectar, articular, visibilizar, difundir e fortalecer as artes em todo o Brasil e a Bahia tem papel central nesse movimento. É um ponto de encontro entre agentes artísticos, grupos, coletivos, espaços, eventos, programas, políticas e público. No contexto da Política Nacional das Artes, ela responde a uma demanda histórica por mapeamento e fortalecimento dos elos da rede produtiva, com foco na difusão e no encontro com os públicos. É um Brasil das Artes em movimento, comprometido com o acesso à arte como direito de todas as pessoas”, afirma a presidenta da Funarte, Maria Marighella. Acesse: rededasartes.cultura.gov.br