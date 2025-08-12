Obras avançam na Praça do Tropeiro mas o Samba não pára

As obras da Prefeitura de Feira na Praça do Tropeiro avançam na parte superior da praça, onde estão as estátuas do Tropeiro e da Mula-Madrinha. A área está isolada por tabiques de metal. Por enquanto todos os boxes estão abertos e ontem, segunda-feira,11, o Samba de Luizinho dos 8 Baixos aconteceu mais uma vez com grande participação como ocorre semanalmente. A reforma da praça foi autorizada pelo prefeito Zé Ronaldo. O projeto é qualificar cada vez mais o Samba de Segunda-Feira como um patrimônio imaterial da cidade. Neste sentido, amanhã, na Câmara de Vereadores, será feita a primeira leitura de projeto visando fazer o Samba de Segunda na Praça do Tropeiro como um evento de utilidade pública municipal.

Relacionado