Zé Falcão, três vezes prefeito de Feira; nasceu e morreu no mês de agosto

Um dos políticos mais brilhantes de Feira de Santana, embora são-gonçalense de nascimento, José Falcão da Silva foi vereador, deputado federal e prefeito municipal em três oportunidades, só sendo superado em número de vezes no cargo pelo atual prefeito José Ronaldo de Carvalho. Político habilidoso e muito querido pelo povo, José Falcão da Silva nasceu em agosto de 1930 e faleceu em agosto de 1997, portanto há 28 anos.

Natural de São Gonçalo dos Campos, onde nasceu no dia 19 de agosto de 1930, na Fazenda Cocão, distrito de Mercês, filho do casal Tibúrcio Ferreira da Silva e Abadézia Falcão da Silva, José Falcão da Silva foi uma das mais destacadas figuras do cenário político de Feira de Santana, ocupando por três vezes a cadeira número um do Executivo, tendo também transitado com êxito pelos caminhos do Legislativo como vereador e deputado federal. Extremamente habilidoso no trato político, era homem de diálogo, de resposta pronta, que sabia ser bem-humorado sem perder a seriedade. Teve a vida repleta de mudanças, o que talvez lhe tenha dado maior sapiência na hora das decisões.

Aos 10 anos de idade, quando mais necessitava da presença paterna, Zezinho ficou sem o pai, cabendo aos tios Antônio Eloy da Costa e Francisca Carolina da Cruz a missão de criá-lo. Assim, buscando oferecer uma educação acurada ao sobrinho, o casal entendeu que era melhor deixá-lo vir para Feira de Santana aos 12 anos de idade, através do monsenhor Amílcar Marques de Oliveira, vigário da Paróquia de Santana, que admirava a inteligência do garoto e, quando ele completou 15 anos, encaminhou-o para estudar no Seminário Menor de São José, em Salvador, onde permaneceu até 1945, retornando a Feira de Santana para concluir os cursos de técnico em contabilidade e professor primário. Graças aos conhecimentos linguísticos adquiridos no Seminário, ao tempo em que estudava no Ginásio Santanópolis, José Falcão ali também ministrava aulas de Português, Francês e Latim.

Depois, ele foi comerciário, trabalhando na loja Mundo dos Calçados, do empresário Antônio Alves Caribé, estabelecimento que ficava localizado na Rua Sales Barbosa. Posteriormente, em 1952, tornou-se bancário, como funcionário da agência local do Banco do Brasil. Sempre em busca de evolução pessoal e profissional, em 1956 fez vestibular para Direito em Aracaju, transferindo-se para Salvador, onde concluiu os estudos na Universidade Federal da Bahia (UFBA) em 1960. Logo passou a desempenhar o trabalho advocatício, tornando-se um dos mais conceituados profissionais da área. Como funcionário do Banco do Brasil, trabalhou até 1982, quando obteve aposentadoria.

O ingresso de José Falcão na política partidária ocorreu no início da década de 1960. Mostrando-se decidido nessa nova caminhada, em 1962 foi candidato a deputado estadual pelo PR. O resultado negativo nas urnas não lhe causou desestímulo e, dois anos depois, em 1964, como candidato pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB), foi o vereador mais votado em Feira de Santana. Em 1970, concorreu à Prefeitura pela primeira vez, tendo como adversário Newton da Costa Falcão, que foi o vencedor do pleito municipal.

Em 1972, José Falcão voltou às disputas pela cadeira número um do Executivo municipal e superou dois fortes adversários da Arena, João Durval Carneiro e Alberto Sampaio Oliveira. De origem oposicionista na política, em 1982 José Falcão da Silva ingressou no PDS e, mostrando que desfrutava de grande prestígio popular, foi eleito prefeito municipal pela segunda vez. Em 1990, pleiteou acesso a uma esfera mais alta e foi eleito deputado federal. Em 1992, perdeu a eleição municipal para João Durval Carneiro, mas em 1996, mesmo não estando com a saúde plena, concorreu mais uma vez à Prefeitura, derrotando nas urnas o professor Josué da Silva Mello. José Falcão da Silva faleceu no dia 5 de agosto de 1997, quando exercia pela terceira vez a função de prefeito de Feira de Santana, assumindo o cargo o vice-prefeito Claylton Costa Mascarenhas.

Nas três gestões municipais, José Falcão desenvolveu diversos projetos importantes para o município, dentre eles a construção do Centro de Abastecimento de Feira (CAF), para o qual, em 1977, foi transferida a maior feira livre do país. No segundo período de governo, construiu o Complexo Matadouro/Campo do Gado no bairro Pampalona e fez várias outras obras. Mesmo no curto período da terceira gestão, devido ao estado de saúde, José Falcão promoveu a reforma do Matadouro e da Praça da Catedral, dando-lhe o gradeamento protetor que continua a existir. O saudoso político foi casado com a professora Maria da Purificação Falcão da Silva. O casal criou seis filhos adotivos, dentre eles o advogado e ex-vereador Roberto Tourinho e o funcionário público e radialista Raimundo Tourinho.