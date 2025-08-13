Arte de Jean Lima dá vida e beleza à logomarca do Festival Literário de Feira

É de Jean Lima o traço que dá vida e beleza à logo do Festival Literário e Cultural de Feira de Santana. Quem acompanha o artista, seu trabalho, viagens no Instagram, nota que ele está em uma fase de imersão no universo rural do Nordeste, criando tipos e resgatando objetos, em cores vivas e imagens peculiares, com figuras esbeltas e alongadas, como este casal escorado nas letras da FLIFS. O detalhe com as figuras são os objetos que elas portam, não o chicote do vaqueiro ou o feixe de lenha: a mulher está lendo em um smartphone, certamente um e-book, enquanto o homem, sertanejos ambos, está com um livro impresso nas mãos. Lima colocou no logo um objeto que nunca esteve na pauta dessa Feira de livros, e não está nas centenas de feiras que agora acontecem todos os anos, o LIVRO DIGITAL. Artista transcende, aponta caminhos. Nosso grande Jean Lima.

