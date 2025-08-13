Conselheiros de Cultura de Feira serão eleitos nesta quinta-feira

A Comissão Eleitoral para o processo que vai escolher os membros do Conselho Municipal de Cultura de Feira de Santana, divulgou os nomes dos candidatos e eleitores habilitados ou não para participar da eleição, marcada para esta quinta-feira (14).

Mais de 170 cidadãos estão habilitados a participar da eleição, como candidatos ou eleitores. Serão eleitos dez titulares e a mesma quantidade como suplentes.

Além dos nomes de quem se inscreveu, foram divulgados os motivos que os tornaram inabilitados – por não ter apresentado a documentação exigida, ter pedido o cancelamento da inscrição ou não ter apresentado o comprovante de residência.

Foram apresentadas habilitações para os segmentos audiovisual, literatura, música, artes plásticas, matriz africana, identidade e da diversidade cultural, cultura popular, memória e preservação, dança e teatro.

A votação, que será presencial, ocorrerá nesta quinta na sede da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, na rua Estados Unidos, Kalilândia, das 9h às 15h. O resultado será divulgado no mesmo dia.

A posse dos conselheiros e suplentes está marcada para o dia 21, às 11h. O mandato será de dois anos, renovável pelo mesmo período, apenas para os conselheiros que concluirão o primeiro mandato em 2027.

A lista completa pode ser lida no https://diariooficial.feiradesantana.ba.gov.br/, na edição do dia 9.