Vereadores “amam Feira” mas na hora da eleição para deputados apoiam candidatos de outras regiões

É um estranho amor esse que Vereadores de Feira de Santana dizem ter pelo município: quando chega o tempo de escolher representações parlamentares, em nível estadual e federal, os mesmos “amantes incondicionais” de Feira mostram a verdadeira face do “amor” que eles dizem ter: muitos fazem “negócios eleitorais” com candidatos abonados que aterrisam em Feira comprando apoios e votos. É amor, mas não a Feira. É oportuno observar que a representatividade de um parlamentar não é medida apenas pelas “emendas” que destina ao município ou regiao. É um comprometimento maior do que apenas isso. Um repórter que cobre diariamente a Câmara fez a lista abaixo e cedeu ao Blog da Feira, leia:

Eli Ribeiro apoiou em 2022: Marcio Marinho (Republicanos) – (Deputado federal)

Eremita Mota apoiou em 2022: Cris Correia (PSDB) – (Deputada federal)

Gean Caverna não era vereador em 2022

Ismael não era vereador

Ivamberg apoiou em 2022: Zé Neto (PT) – (Deputado federal)

Jorge Oliveira não era vereador em 2022

Josivaldo não era vereador em 2022

Jurandy Carvalho apoiou em 2022: Gabriel Nunes (PSD) – (Deputado federal)

Luiz da Feira apoiou em 2022: Zé Neto (PT) – (Deputado federal)

Lulinha apoiou em 2022: Gabriel Nunes (PSD) – (Deputado federal)

Marcos Lima não era vereador em 2022, mas apoiou Ricardo Maia (MDB) – (Deputado federal)

Carvalhal não era vereador em 2022

Ron do Povo apoiou em 2022: Roberta Roma (PL) – (Deputado federal)

Silvio Dias apoiou em 2022: Zé Neto (PT) – (Deputado federal)

Pastor Valdemir apoiou em 2022: Gabriel Nunes (PSD) – (Deputado federal)

José Carneiro apoiou em 2022: Zé Chico (UB) – (Deputado federal)

Zé Curuca apoiou em 2022: Gabriel Nunes (PSD) – (Deputado federal)

Edvaldo Lima apoiou em 2022: Alex Santana (Republicanos) – (Deputado federal)

Galeguinho foi candidato a deputado federal em 2022

Pedro Américo: (?)

Gerusa apoiou em 2022: Zé Chico (UB) – (Deputado federal)