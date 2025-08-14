Vereadores “amam Feira” mas na hora da eleição para deputados apoiam candidatos de outras regiões

É um estranho amor esse que Vereadores de Feira de Santana dizem ter pelo município: quando chega o tempo de escolher representações parlamentares, em nível estadual e federal, os mesmos “amantes incondicionais” de Feira mostram a verdadeira face do “amor” que eles dizem ter: muitos fazem “negócios eleitorais” com candidatos abonados que aterrisam em Feira comprando apoios e votos. É amor, mas não a Feira. É oportuno observar que a representatividade de um parlamentar não é medida apenas pelas “emendas” que destina ao município ou regiao. É um comprometimento maior do que apenas isso. Um repórter que cobre diariamente a Câmara fez a lista abaixo e cedeu ao Blog da Feira, leia:
Eli Ribeiro apoiou em 2022: Marcio Marinho (Republicanos) – (Deputado federal)
Eremita Mota apoiou em 2022: Cris Correia (PSDB) – (Deputada federal)
Gean Caverna não era vereador em 2022
Ismael não era vereador
Ivamberg apoiou em 2022: Zé Neto (PT) – (Deputado federal)
Jorge Oliveira não era vereador em 2022
Josivaldo não era vereador em 2022
Jurandy Carvalho apoiou em 2022: Gabriel Nunes (PSD) – (Deputado federal)
Luiz da Feira apoiou em 2022: Zé Neto (PT) – (Deputado federal)
Lulinha apoiou em 2022: Gabriel Nunes (PSD) – (Deputado federal)
Marcos Lima não era vereador em 2022, mas apoiou Ricardo Maia (MDB) – (Deputado federal)
Carvalhal não era vereador em 2022
Ron do Povo apoiou em 2022: Roberta Roma (PL) – (Deputado federal)
Silvio Dias apoiou em 2022: Zé Neto (PT) – (Deputado federal)
Pastor Valdemir apoiou em 2022: Gabriel Nunes (PSD) – (Deputado federal)
José Carneiro apoiou em 2022: Zé Chico (UB) – (Deputado federal)
Zé Curuca apoiou em 2022: Gabriel Nunes (PSD) – (Deputado federal)
Edvaldo Lima apoiou em 2022: Alex Santana (Republicanos) – (Deputado federal)
Galeguinho foi candidato a deputado federal em 2022
Pedro Américo: (?)
Gerusa apoiou em 2022: Zé Chico (UB) – (Deputado federal)