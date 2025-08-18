Encontros de Jerônimo e Zé Ronaldo estão cada vez mais frequentes e calorosos

Estão cada vez mais frequentes e calorosos os encontros do governador Jerônimo Rodrigues (PT) com o prefeito de Feira de Santana, Zé Ronaldo (UB) o que amplia a possibilidade desse convívio resultar em uma aliança política no próximo ano, principalmente depois que o Prefeito deixou para janeiro a sua decisão sobre quem apoiar para governo da Bahia, se Jerônimo ou o colega de partido, ACM Neto.

Ontem, domingo, após participar do encerramento da festa de São Roque no distrito da Matinha, Zé Ronaldo foi visitar o Centro de Convenções onde acontecia uma feira de produtos de beleza, acompanhando o Governador e sua comitiva, formada, inclusive, pelo deputado Zé Neto (PT), o tradicional rival de Ronaldo na disputa pela Prefeitura. Zé e Jerônimo mostram-se, cada vez mais à vontade e espontâneos nesses encontros. Um clima que ultrapassa os limites da relação institucional entre dois adversários.