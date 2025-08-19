Mudanças na politica partidária da Bahia com a criação da Federação União Progressista

Os partidos políticos União Brasil e PP formalizaram a Federação União Progressista com 109 deputados federais e 15 senadores. É a maior bancada da Câmara dos Deputados e uma das maiores do Senado Federal. A Federação terá reflexo na política baiana: o PP hoje encontra-se em parte na base do governador Jeronimo que tem expectativa de que haja adesões a partidos alinhados.

Segundo o deputado Niltinho, quatro dos seis deputados estaduais do PP já tomaram a decisão de deixar a sigla. O grupo, formado por ele, Eduardo Salles, Antônio Henrique Júnior e Hassan, pretende migrar em conjunto para um novo partido. A mudança, segundo o deputado, será estratégica: “Esses quatro nomes juntos representam quase três vagas na Assembleia. A ida desse grupo fortalece qualquer legenda”, declarou.

Em Feira de Santana o PP está sob o controle do filho de Eremita Motta e ligado ao deputado federal Mario Negromonte, coligado do grupo petista. Jerônimo já declarou, antes da formalização da Federação, que espera a adesão de seis deputados do PP.

A Federação foi homologada, antes, também em Brasília, por uma Convenção Extraordinária do União Brasil. Presença do ex-prefeito Salvador, ACM Neto, que compôs a mesa, e do pre-candidato a Presidente, governador de Goiás, Ronaldo Caiado.