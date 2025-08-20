‘Comitê Bahia pela Paz’ faz a 11ª reunião e “plano” para reduzir letalidade policial ainda não está pronto

O governo da Bahia prepara um Plano para reduzir as mortes provocadas pela Polícia no Estado numa lentidão de tartaruga. Ontem, na décima-primeira reunião do ‘Comite Bahia pela Paz” o governador Jerônimo, segundo informações oficiais, resolveu determinar o “aprofundamento das discussões ” com os órgãos do sistema de Justiça e “com as próprias forças policiais”, para a conclusão do Plano. Na próxima reunião da Câmara de Governança, que ainda não tem data marcada, ele deverá ser apresentado.

A 11ª reunião do Comitê de Governança do programa Bahia Pela Paz foi realizada nesta terça-feira (19), em Salvador, com participação do governador Jerônimo Rodrigues, secretários das pastas que integram a iniciativa e representantes dos poderes Judiciário e Legislativo. As diretrizes do plano estadual para o enfrentamento à letalidade policial foram tema do encontro, em que também foram apresentados avanços e desafios do Bahia pela Paz, informes do Plano Estadual Pena Justa, e sobre a consolidação dos Coletivos Bahia Pela Paz (CBPP) em diversos territórios do estado. Na ocasião, o governador assinou a minuta do Projeto que institui a lei da Política Estadual de Alternativas Penais.