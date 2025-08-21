Memórias do jornalismo feirense marcam a trajetória de Levi Vasconcelos, agora oficialmente filho da terra

Conquistar a cidadania em uma cidade que não é o seu lugar de origem sem dúvida desperta sentimentos fortes. É uma mistura de honra, gratidão e, sobretudo, responsabilidade. Foi envolto nesse clima e tomado pela emoção que o jornalista e articulista político Levi Reis Vasconcelos recebeu, na noite desta quinta-feira (21), pelas mãos do vereador José Carneiro Rocha (União Brasil), o Título de Cidadão Feirense. A sessão solene reuniu lideranças políticas, autoridades do município e profissionais de comunicação de todos os segmentos.

Nascido em Valença, onde foi vereador na década de 1980, Levi Vasconcelos tem 40 anos de atuação na área jornalística, uma trajetória que inclui, dentre outros órgãos, Jornal da Bahia, Tribuna da Bahia e A Tarde, além de emissoras de rádio (Band FM e A Tarde FM) e sites. Em todos, sempre usou espaço para divulgar a política, em níveis nacional, estadual e regional. Ele lembrou que também teve a cidadania reconhecida em Salvador “Mas o sabor aqui é diferente, pela conexão forte que sempre tive com Feira de Santana”, disse.

Não é para menos. Ele começou a carreira no Jornal da Bahia, de propriedade da família Falcão. Aos 72 anos, Levi falou de experiência, contou casos, citou nomes de pessoas importantes no caminho percorrido, a exemplo de Adenil Falcão, João Falcão e dona Detinha, sua esposa, e as jornalistas Socorro Pitombo e Aparecida Machado, dentre outros profissionais que formavam “um grande time”, conforme definiu. Situações guardadas na memória, tendo como pano de fundo a apuração da notícia e o cuidado com a informação.

“A Casa presta uma justa homenagem a este profissional que sempre elevou o nome de Feira de Santana nos órgãos por onde passou”, justificou José Carneiro, autor da homenagem, ao destacar a simbologia do título. “Especialista em jornalismo político, ético, comprometido com a profissão, com o direito ao contraditório, com respeito à opinião”, afirmou o vereador, que disse ter levado tudo isso em consideração para a concessão da honraria. “Feira de Santana ganha mais um filho que passa para a história como um cidadão íntegro que muito promoveu essa terra”, disse.

Lembrando que a Câmara Municipal é a porta de entrada para quem faz política e reafirmando que sempre fica feliz em retornar à Casa da Cidadania, o deputado federal Zé Neto não poupou elogios ao homenageado. “Levi não é de invenção, mas de interpretação”, afirmou, enfatizando que “em tempos de narrativas que às vezes engole o fato e subtrai até a verdade, é valioso, moderno e esperançoso ter um novo feirense na linha de frente do jornalismo sério na comunicação na Bahia e no Brasil”.

Na presidência da Sessão Solene, o vereador José Carneiro destacou a participação do também jornalista Jair Onofre para viabilizar a elaboração e aprovação do projeto e ressaltou a presença de vários profissionais de comunicação presentes à solenidade, bem como vereadores e secretários municipais. Ele presidiu os trabalhos, compondo a Mesa de Honra ao lado do prefeito José Ronaldo de Carvalho; deputado federal Zé Neto; Guga Leal, Procurador Geral do Município; o homenageado e sua esposa Maria Anne do Nascimento.