Filhos e netos de Dona Chica da Quixabeira da Matinha sambam na Praça do Tropeiro

O Samba que acontece toda segunda-feira, na Praça do Tropeiro, recebeu participações ilustres: ninguém menos que integrantes do Grupo de Samba-de-Roda Quixabeira da Matinha, filhos e netos de Dona Chica do Pandeiro, como essas pessoas da foto (e vídeo) Zezé Zulu e uma filha sambando no meio da roda sob o pinicado de sanfona 8 Baixos do mestre Luizinho de Ipuaçu. Na legenda do vídeo divulgado por Zezé está escrito:“Aí o pai tem que levar filhos, se gosta tem que levar“. O Sambador e líder do grupo, Guda Quixabeira é quase um frequentador semanal, está sempre no Samba, com pandeiro na mão e muita ginga no pé.

