Jornalista Levi Vasconcelos recebe hoje o título de “Cidadão Feirense”

Nascido em Valença, na Costa do Dendê, e com sua vida toda dedicada ao jornalismo profissional, em Salvador, o jornalista Levi Vasconcelos recebe hoje à noite, na Câmara de Vereadores o título de ‘Cidadão Feirense’ que lhe outorgou o Poder Legislativo de Feira. A solenidade é aberta e começa às 19:00h.

Levi Vasconcelos tem mais de 40 anos de profissão e, ao longo desse tempo, trabalhou em importantes veículos de comunicação baianos, a exemplo do Jornal da Bahia e Tribuna da Bahia. O jornalista e articulista é autor da prestigiada coluna “Tempo Presente”, do jornal A Tarde, além de ser o responsável pelo portal Bahia.Ba e fazer participações como comentarista nas rádios BandNews FM e A Tarde .

O homenageado já foi vereador em Valença e, em Feira de Santana, criou forte relação com colegas de profissão, políticos e amigos de sua juventude. A proposta para concessão do título de Cidadão Feirense a Levi Vasconcelos é do vereador José Carneiro (MDB)