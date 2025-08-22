Publicitário entra no “papo sobre empreendedorismo” e faz sugestões para o Shopping Popular

O publicitário Eliel de Paiva entrou no “papo sobre empreendedorismo” provocado por três artigos do jornalista e economista André POMPONET aqui no BF (clique). Eliel foi também rádiojornalista e é uma dessas pessoas antenadas com a cidade, sempre querendo contribuir com as melhoras para o Município e o povo. Em áudio, que transcrevemos abaixo, ele aponta uma deficiência grave que envolve o shopping: faltou planejamento e falta marketing.

” O Feiraguay, na época, houve uma resistência muito grande dos camelôs de saírem da Salles Barbosa. Foi no governo de Zé Raimundo. Uma resistência muito grande. E no começo não foi fácil. Foi difícil, porque eles saíram do centro e foram para o centro, mas um centro mais distante do centrão comercial. O problema desse Shopping Popular é que faltou planejamento. Os custos são caros, os camelôs têm dificuldade de pagar. O empreendimento é um empreendimento que deixa muito a desejar, sem algumas estruturas. Não tem uma loja âncora, não tem um plano de marketing para fomentar e divulgar o espaço. Não tem uma decoração, não tem alguma coisa que chame a atenção, não tem nada. E falta mídia. Porque, afinal de contas, é um shopping! Então, falta mídia, falta divulgar, falta investir na divulgação. Ali poderia ter lotérica, ali poderia ter uma agência pequena de caixa eletrônica de algum banco. Enfim, teria que ter um chamativo….então, todos esses problemas, esse conjunto de coisas que falta ali, acaba desestimulando o consumidor e o empreendimento. Empreender é difícil. Mas já era para estar dando resultado. Já era para estar dando resultado.”