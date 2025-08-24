Desfile do Terno de Reis pela avenida Fraga Maia começa às 14 horas

O encerramento da 14ª edição da “Folia de Reis Magos da Cidade da Cultura” acontece neste domingo, *24 de agosto*, celebrando a nossa tradição com música, dança e participação popular e o Desfile dos Ternos de Reis e Grupos Culturais do estacionamento do Atacadão São Roque à Cidade da Cultura, onde acontecerão shows e apresentações.

Participam da caminhada folclórica os Grupos Estrela de Belém • Pavão Dourado de Serrinha • Terno de Reis do Tomba • Brilhantes de Irará • Reisado de São Vicente • Capoeira Mestre Paraná • Tatai do Boi Bandido (Tanquinho) • Sambadores do Nordeste • Charanga de Irará. Depois do desfile tem shows musicais na Cidade da Cultura com Asa Filho e Banda convida Banda Ébano, Neném do Acordeon, Folia Elétrica convida Outros Baianos

A 14ª edição da Folia de Reis da Cidade da Cultura tem patrocínio do Atacadão São Roque e do Governo do Estado, por meio do Fazcultura, Secretaria de Cultura e Secretaria da Fazenda._