Juiz explica “dinâmica cartorária” da 4ª Vara Cível à diretores da OAB/Feira

Se você tem uma imagem generalizada daquele “cartório de Fórum” cheio de processos, tramitando lento, advogados reclamando de juiz, juiz reclamando que tem pouco servidor e que tem essa impressão de que em todo canto é assim, é porque você não conhece o caso da Quarta Vara Cível em Feira de Santana. Todo mês a 4ª Vara recebe uma média de 180 novos processos. Existem, hoje, no acervo dessa unidade judicial, cerca de 6 mil processos, que não têm mais de 40 dias tramitando no Cartório. Essas informações foram dadas pelo juiz responsável pela Vara, Josué Teles Bastos Júnior, à diretoria da OAB Feira, liderada pela advogada Lorena Peixoto, que lhe fez uma visita institucional.

O juiz explicou o funcionamento e disse que assina alvarás semanalmente e disponibiliza agenda para atendimento virtual: nas quintas e sextas agenda para a semana seguinte; já às terças, quartas e quintas são ofertados 15 atendimentos por dia. Não reclamou de poucos servidores: são sete e é um número suficiente para a “dinâmica cartorária”.

Além disso, o magistrado informou que também tem feito atendimento pessoal, independente de prévio agendamento pelos membros da advocacia. Ou seja, sem problemas com a categoria. Pelo jeito, todos saíram satisfeitos