Corpo do radialista Carlos Lima será sepultado hoje no Jardim das Flores

O corpo do radialista Carlos Lima, falecido ontem, será sepultado nesta segunda-feira, 25, no cemitério Jardim das Flores, na BR-116 Norte, distrito da Matinha, em Feira de Santana. O velório está acontecendo desde ontem à tarde, no Centro de Velório Gilson Macedo na Kalilândia.

Natural de Caruaru, Pernambuco, Lima foi profissional de comunicação com ampla popularidade aqui em Feira de Santana, onde trabalhou em diversas emissoras, em todas as áreas do radialismo e radiojornalismo. Comentarista e repórter esportivo, trabalhou em Copas do Mundo e evento nacionais. Fez parte da tradicional Equipe 970 do rádio feirense. Na Rádio Povo foi âncora do Jornal da Povo, matutino noticioso e informativo. Foi ativista cultural, ligado a academias e organizações sociais. Ia completar 74 anos de vida em dezembro.